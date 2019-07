Halbergstraße : Stadt setzt Saarbrücker Halbergstraße instand

Saarbrücken Die Landeshauptstadt Saarbrücken arbeitet ab Montag, 8. Juli, in der Halbergstraße in St. Johann. Betroffen ist der Abschnitt zwischen der Hellwigstraße und der Straße „Am Kieselhumes“. Städtische Mitarbeiter fräsen den Fahrbahnbelag, teeren ihn und markieren die Straße neu.

Bauarbeiten in der Metzer Straße in Saarbrücken

Bauarbeiten in der Metzer Straße in Saarbrücken : Busse in Alt-Saarbrücken werden umgeleitet

Während der Sperrung des Kreuzungsbereichs an der Halberg- und Hellwigstraße zwischen dem 15. und 18. Juli fahren die Busse der Linie 122 eine Umleitung über die Thüringer Straße, wie die Stadtwerke Saarbrücken mitteilen. Für die Haltestellen „Thüringer Straße“ richtet die Saarbahn Ersatzhaltestellen in der Thüringer Straße in der Nähe der Fußgängerampel ein. Die Linie 105 kann in beiden Fahrtrichtungen regulär verkehren.