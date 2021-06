Fußballpartys vor den Kneipen : EM-Public-Viewing in Saarbrücken ist vorerst möglich

EM-Public-Viewing in Saarbrücken ist vorerst möglich

Ob es auch in diesem Sommer Public Viewings zur Fußball-Europameisterschaft geben wird, ist noch lange nicht sicher. Foto: BeckerBredel/BeckerBredel/ck

Update Für die Spiele bis Montag hat die Landeshauptstadt eine Übergangslösung gefunden.

Der Weg für Public Viewings in Saarbrücken zur Fußball-Europameisterschaft ist frei. Zumindest vorherst. Die Stadt hat in einem Eilverfahrern eine Übergangslösung geschaffen, die es Wirten erlaubt, ihren Gästen Fernseher in den Außenbereich zu stellen.