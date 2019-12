Haushalt 2020 : Saarbrücken will seine Schulden im neuen Jahr weiter abbauen

Saarbrücken Das Stadtrat von Saarbrücken hat für den Haushaltsplan 2020 grünes Licht gegeben. Demnach ist ein Überschuss von 11 Millionen Euro anvisiert. Investiert werden sollen 35 Millionen Euro - zum großen Teil in den Straßenbau.

Der Haushalt der Landeshauptstadt Saarbrücken für das Jahr 2020 ist in trockenen Tüchern. In seiner Sitzung am Dienstagabend, die gleichzeitig die letzte des scheidenden Bürgermeisters und Finanzdezernenten Ralf Latz (SPD) war, hat der Stadtrat sein OK gegeben und damit auch das wohl wichtigste Ziel fest im Blick: Im neuen Jahr sollen keine weitere Schulden gemacht werden. Im Gegenteil: Unterm Strich steht im Plan sogar ein Überschuss von knapp 11 Millionen Euro.