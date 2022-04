Instandsetzungsarbeiten in Saarbrücken : Verkehrsteilnehmer aufgepasst! Ab Montag Bauarbeiten in der Dudweilerstraße in St. Johann

(Symbolfoto) Foto: dpa/Jan Woitas

Saarbrücken Ab Montag kommt es zu Instandsetzungsarbeiten in der Dudweilerstraße in St. Johann. Worauf sich Verkehrsteilnehmer in Saarbrücken einstellen müssen.

Die Landeshauptstadt Saarbrücken arbeitet ab Montag, 2. Mai in der Dudweilerstraße in St. Johann. Das teilte ein Sprecher der Stadt am Freitag mit. Demnach setzt die Stadt gemeinsam mit den Saarbrücker Stadtwerken im Abschnitt zwischen der Einfahrt zum Parkplatz Beethovenplatz und dem Busbahnhof in Höhe des Einrichtungshauses stadtauswärts die Fahrbahn nach Leitungsarbeiten wieder instand.

Der Verkehr wird stadtauswärts einspurig entlang des Baufeldes geführt. Für den Verkehr stadteinwärts ist eine Umleitung eingerichtet. Eine Ersatzbushaltestelle befindet sich in Höhe der Waschanlage stadtauswärts an der Haltestelle „Hauptgüterbahnhof“. Der Parkplatz Beethovenplatz bleibt während der Arbeiten erreichbar.

Lesen Sie auch Arbeiten in Ortsdurchfahrt Bexbach : Großbaustellen starten rund um Bexbach

Für Feuerwehr- und Rettungsfahrzeuge ist die Zufahrt nach Angaben des Sprechers jederzeit gewährleistet.