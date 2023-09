Liquid Penguin: Saarbrücker Premiere von „Land(e)scape“ Mit dem Liquid Penguin Ensemble auf Landflucht in der Stadt

Erst mal die Funkkopfhörer testen. Beide Kanäle ok? Dann los. Wir winken der Ludwigskirche ein Adieu und verlassen die Welt, wie wir sie kennen: Als Teilnehmer der Audiowalk-Performance „Land(e)scape“ des Liquid Penguin Ensembles begeben wir uns am frühen Samstagnachmittag auf einen Lausch-Spaziergang, bei dem wir in der Stadt auf Unerhörtes stoßen werden. So muss Amundsen sich gefühlt haben, als er zum Südpol aufbrach.