Neue Chansonreihe an der Saar-Uni „Laisse chanter les filles“: Evelyn Kreb lässt (nicht nur) „die Mädels singen“:

Bei ihr dreht sich im Leben derzeit ( fast) alles ums französische Chanson: Evelyn Kreb führt am Musikwissenschaftlichen Institut der Universität des Saarlandes nicht nur Studierende in die Kunst und Geschichte des französischen Text-Chansons ein und betreut dort das Chanson-Archiv. Die junge Frau von Anfang 30 promoviert auch übers Chanson – und zwar an der Pariser Sorbonne.