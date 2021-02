Friedenskirche in Saarbrücken : Laien dürfen Gottesdienste feiern

Friedenskirche in Saarbrücken

(von links) Christoph Irsch, Ute Redeker, Pfarrer Thomas Mayer, Dagmar Trenz und Dietmar Theiss. Foto: Alt-Katholische Pfarrgemeinde an der Saar mit Westpfalz

Alt-Saarbrücken Um Pfarrer Thomas Mayer zu entlasten, werden sonntags nun auch vier Mitglieder der alt-katholischen Pfarrgemeinde den Gottesdienst feiern.

Die alt-katholische Pfarrgemeinde in Saarbrücken steht auch im Corona-Lockdown nicht still. Um ihr Angebot an Gottesdiensten auch bei Abwesenheit der Seelsorger zu sichern, wurden jetzt vier Gemeindemitglieder feierlich mit der Leitung von Gottesdiensten beauftragt.