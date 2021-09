Ein besonderes Projekt für die Tage der Bildenden Kunst : Bei Label M treffen junge Künstler auf junge Leute mit Lust auf Kunst

Info

Am 25. und 26. September öffnen im Saarbrücker Stadtgebiet Kunstschaffende und Galerien ihre Türen fürs Publikum. An den beiden Tagen der Bildenden Kunst haben Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, sich einen Einblick in die aktuelle Saarbrücker Kunstszene zu verschaffen und mit Künstlerinnen und Künstlern direkt ins Gespräch zu kommen.

Informationen zu allen rund 100 offenen Ateliers etc. gibt es in einer Broschüre, die das Kulturamt herausgegeben hat. Sie liegt an den bekannten Infostellen wie etwa der Kulturinfo am St. Johanner Markt aus. Außerdem gibt es unter www.saarbruecken.de/tagederkunst eine Online-Version. Dort finden Interessierte auch eine virtuelle Karte mit allen Standorten.

Weitere Informationen gibt es bei der Kulturinfo, St. Johanner Markt 24, telefonisch unter (0681 905-4901) oder online unter www.saarbruecken.de/tagederkunst