„Bewegen“ von Natalie Brück im Innenhof der Stadtgalerie : Nathalie Brück bringt „Bewegung“ in die Stadtgalerie

Natalie Brück lebt und arbeitet in Berlin. 2019 war sie für die Landeshauptstadt Saarbrücken für den Kunstpreis Robert Schuman nominiert und nahm mit ihrer Videoarbeit „Words“ an der Gruppenausstellung teil. Foto: Tina Leinster

Saarbrücken Die Stadtgalerie Saarbrücken verändert sich mehr und mehr zum künstlerischen Laboratorium. Im Rahmen der aktuellen Ausstellung gibt es mehrere so genannte Kurzzeitstipendien. Junge Künstlerinnen und Künstler arbeiten und probieren hier. Aktuell ist Nathalie Brück vor Ort, am 7. August zeigt sie ihr Sprech- und Handlungsstück„Bewegen“.

Seit im April 2021 Katharina Ritter die Leitung der Saarbrücker Stadtgalerie übernahm, gestaltet sie diese zum „Ort der kritischen Zuversicht“. Dieses Motto gab sie ihrem Schalten und Walten in der renommierten Galerie. Seither haben hier viele Veranstaltungen und Ausstellungen stattgefunden, die sich mit aktuellen Fragen und dem Zustand der Welt auseinandersetzen.

In diesem Jahr dreht sich alles um die Möglichkeiten gerechterer Transformationen im und durch den Kulturbereich. Im Rahmen der aktuellen Ausstellung Table of Content von ConstructLab vergibt die Galerie sogenannte Kurzzeitstipendien. Dabei lädt sie junge Künstlerinnen und Künstler dazu ein, kurzzeitig in der Galerie und mit den Menschen dort zu arbeiten.

Aktuelle Kurzzeitstipendiatin ist die Künstlerin Natalie Brück. Sie präsentiert nun am 7. August, 17 Uhr, im Innenhof der Stadtgalerie gemeinsam mit mehreren Performerinnen und Performern ihr Sprech- und Handlungsstück „Bewegen“.

Das Stück „Bewegen“ knüpft an ihre 2019 begonnene Werkgruppe „Arbeiten am imaginären Gegenstand“ an. Dabei geht es darum, mit dem (noch) nicht Verstehen produktiv umzugehen und zu versuchen, sich mit Ideen, die nicht die eigenen sind, auseinanderzusetzen. Können wir eine handlungsfähige Gemeinschaft bilden, die in der Lage ist, flexibel und beweglich auf die Situation zu reagieren und diese durch unser Handeln zu formen? Das ist die Fragestellung dahinter.

Die Ausstellung Table of Content befasst sich mit Themen wie Klimakrise, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Veränderungs-Prozesse. Sie ist ausdrücklich als offenes Angebot angelegt. Und so bietet Katharina Ritter in der Stadtgalerie unterschiedlichen Mitspielerinnen und Mitspielern die Möglichkeit, sich zu beteiligen. Die Galerie und der schöne Innenhof sind Plattform für künstlerischen Austausch zu klimaaktiven Ansätzen im Kulturbereich.