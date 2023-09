Kurzfilmtour 2023 in Saarbrücken Drei lange Tage mit schönen kurzen Filmen

Die herausragenden Filme des aktuellen Deutschen Kurzfilmpreises (Lola-Filmpreis) gehen 2023 wieder auf eine bundesweite Kinotournee und machen auch in Saarbrücken Station. Die Kurz.Film.Tour 2023 ist im September an drei Terminen hier zu Gast. Am Montag, 18., Dienstag, 19. und Mittwoch, 20. September jeweils um 20 Uhr werden im Kino Achteinhalb im Nauwieser Viertel fünf nominierte und ausgezeichnete Filme des aktuellen deutschen Kurzfilmpreis-Repertoires präsentiert.