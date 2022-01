Ausstellung und ein Kunstpreis zum Gedenken an Andrea Neumann : Der Andrea-Neumann-Kunstpreis wird ausgeschrieben

Ausstellung und ein Kunstpreis zum Gedenken an Andrea Neumann

Saarbrücken Vor eineinhalb Jahren starb viel zu früh die Malerin Andrea Neumann. Jetzt widmet ihr das Saarländische Künstlerhaus, in dem sie sich lange engagiert hatte, eine große Ausstellung. Und es wird erstmals ein Kunstpreis, gestiftet von der ME-Stiftung, ausgeschrieben.

„Andrea Neumann – An der Schwelle zur Abstraktion“ heißt es ab Mittwoch, 26. Januar, im Saarländische Künstlerhaus (Karlstraße 1). Das Künstlerhaus würdigt mit dieser Ausstellung die Kunst und das Wirken der Malerin Andrea Neumann. Sie war über viele Jahre Mitglied des Vorstands und seit 2011 stellvertretende Vorsitzende des Saarländischen Künstlerhauses, kuratierte zahlreiche Ausstellungen und setzte sich kulturpolitisch für faire Arbeitsbedingungen und Bezahlung künstlerischer Arbeit ein.

Mit dem Titel „An der Schwelle zur Abstraktion“ soll der Fokus auf den Blick der Malerin gelegt werden, aus deren Perspektive die Untersuchung des Zusammenspiels zwischen Farbe und Licht zentral war. Die Ausstellung zeigt eine Palette, die sich in Gelb- und Rottönen bewegt und in den Jahren zwischen 2002 und 2012 entstanden ist. Kuratorin ist Anne-Marie Stöhr. Zur Austellung erscheinen zwei Kataloge.

Im Namen Andrea Neumanns wird zudem erstmals ein Kunstpreis ausgeschrieben. Der Kunstpreis Andrea Neumann versteht sich als Weiterführung der Kunst- und Kulturarbeit der Malerin, die über viele Jahre als Künstlerin-Kuratorin und zweite Vorsitzende das Ausstellungs- und Veranstaltungsprogramm des Saarländischen Künstlerhauses maßgeblich geprägt hat. In Lothringen und im Saarland zu Hause, aktiv in der Kunstszene Luxemburgs, lag ihr die Vernetzung der Kunstschaffenden der Großregion besonders am Herzen. Sie engagierte sich für faire Arbeitsbedingungen und den Zugang zum Kunstmarkt für Künstlerinnen und Künstler der Region.