Selbstversuch: Im Druck-Workshop bei Gabi Wagner : Das innere Kind und sein Dromedar

Die Autorin bei der Arbeit: Silvia Buss im Druckworkshop von Gabi Wagner. Foto: Silvia Buss

Saarbrücken Immer nur darüber schreiben, was andere für interessante Sachen machen? Unsere Autorin wollte auch mal selbst aktiv werden. In einem Workshop der Saarbrücker Künstlerin Gabi Wagner entdeckte sie ihr inneres Kind und traf Menschen, die sogar aus Hamburg anreisen, um hier kreativ zu sein.

„Ist das Dein erster Kreativkurs?“ fragt Gabi Wagner mit wohlmeinendem Lächeln, und ich fühle mich gleich ertappt. Gerade hat uns die Künstlerin die ersten handwerklichen Schritte ihrer Technik erklärt und gezeigt. Nun sollen wir es selbst ausprobieren. Man sieht mir meine Ratlosigkeit anscheinend an.

„Experimentelle Radierung“ heißt der Kurs, den die Saarbrückerin, die sowohl in Marseille als auch hier in der Innenstadt ein Atelier hat, anbietet. Für Experimentelles bin ich immer zu haben, mein Zeichentalent halte ich für sehr bescheiden. Das macht nichts, hatte Gabi Wagner versprochen. Mit der experimentellen Radierung könne man auch ohne Erfahrung schöne Bilder machen.

Zu dritt stehen wir in ihrem Atelier erwartungsvoll und in bester Stimmung um die Druckerpresse herum. Wir Teilnehmerinnen kennen uns zwar noch nicht, jetzt auch nur mit Maske, aber wir haben gleich vereinbart, uns zu duzen. Margarethe, die schon seit 30 Jahren Kunstkurse besucht, malt und zeichnet, kommt aus St. Ingbert. Gabriela ist sogar über Nacht eigens aus Hamburg angereist. „Ich habe schon so lange auf den Termin gewartet und war ganz happy, dass es endlich geklappt hat“, sagt sie.

Sie hatte Gabi Wagners Arbeiten im Internet entdeckt und war hellauf begeistert, erzählt sie, die in Hamburg im fortgeschrittenen Alter noch ein Studium der „intermedialen Kunsttherapie“ aufgenommen hat. Zusätzlich hätte sie gefreut zu lesen, dass Gabi bei den Radierungen Recyclingmaterialeien verwendet. Denn das gehört zu den Besonderheiten der Radierweise, die wir hier lernen werden.

Gabi Wagner radiert mit der Kaltnadel, aber nicht in Metall, sondern zum Beispiel auf die Innenseite von Tetra-Paks oder auch auf CD oder Plexiglas-Platten. Sie legt einen dicken Stapel von auseinandergeschnittenen, gereinigten Tetra-Pak-Verpackungen auf den Tisch, nimmt das oberste Pappstück und schneidet zwei kreisförmige Stücke aus. Das sei noch ein Vorteil dieser Technik, sagt sie. Man müsse sich nicht an ein vorgegebenes Format halten, sondern kann kleine und große Stücke bearbeiten, dann neben oder übereinander drucken.

„Bearbeiten“ – auch das eröffnet ein unendliches Spektrum an Möglichkeiten. „Kaltnadel bedeutet ein reines mechanisches Verletzen einer Oberfläche, das kann auch mit einem Bohrer geschehen mit einem Schraubenzieher, mit Schmirgelpapier“, zählt Gabi auf. Ich stöhne innerlich, als wir uns schließlich mit den Tetra-Pappen auf die Arbeitsplätze verteilen und loslegen sollen.

In der Werkzeugkiste liegen mindestens 20 verschiedene Bohr-Aufsätze, dazu noch Präge-Buchstaben und was nicht noch alles. So viel Auswahl, das überfordert mich. Und was für ein Bild will ich damit überhaupt machen? „Hör auf Dein inneres Kind“, flüstere ich mir halb im Scherz zu. Das Kind sehnt sich zu meiner Überraschung nach Dünen und Palmen – und nach einem Dromedar.

Mit der Kaltnadel zeichne ich die Umrisse, mit dem Schmirgelpapier erhält die Wüste etwas Struktur. Na ja, man kann zumindest erkennen, was es sein soll. Margarethe und Gabriela schaben und kratzen dieweil ganz vertieft, was das Zeug hält. Sie wollen einfach ausprobieren, was man machen kann, ohne bestimmte Absicht.

Nun geht es an die Farben. „Der Klassiker sind Ölfarben, ich arbeite aber meist lieber mit flüssigen Wasserfarben“, hatte Gabi Wagner uns erklärt. Noch so eine Besonderheit: Wir können hier ganz leicht mehrfarbig drucken. Ich entscheide mich für Schwarz und Orange, tropfe je einen Klacks Wasserfarben auf die Palette und reibe sie dann über mein Stück Tetra-Pak. Danach heißt es, fast alles wieder abwischen, so dass am Ende nur noch die Einritzungen Farbe enthalten.

Jetzt kommt der spannendste Moment: der Druck. Ich lege mein kleines „Kunststück“ auf die Glasscheibe der Druckerpresse, die wie ein kleines Monster das ganze Atelier beherrscht. Dann schnappe ich mir ein Stück in Wasser eingeweichtes Aquarellpapier, trockne es mit dem Handtuch ein wenig ab, lege es akkurat über meine Radierung, dann noch ein Stück Schutzpapier, dann die beiden Filzlagen drüberdecken und dann darf ich am Rad drehen.

Zu Viert schauen wir zu, wie die Glas-Filz-Platten unter der Rolle durchgleitet. „Ist doch gar nicht so schlecht“, sagt Gabi, als alle Decklagen gelüftet sind. „Du könntest jetzt zum Beispiel entlang der Mittellinie durchschneiden, mit verschiedenen Farben einreiben und erneut drucken“, schlägt sie vor.

Meine Experiementierfreude ist nun endgültig geweckt. So drucke ich die Palmenwüste nicht nur in drei Variationen, sondern schabe, kratze, ritze, präge auch noch zwei weitere abstrakte Radierungen.

Und dann ist der dreistündige Halbtagskurs, den ich gebucht hatte, auch leider schon um. Auch Margarethe hat Blut geleckt. Sie entscheidet sich spontan, am nächsten Tag wiederzukommen, vielleicht sogar mit Hund. Gabriela aus Hamburg, die gleich zwei Tage gebucht hat, holt jetzt ihr Butterbrot aus der Tasche zur frugalen Mittagsmahlzeit. Zu Saarbrücken passt so was ja nicht. Doch die Hanseatin will keine Zeit verlieren. Auch sie ist jetzt im Druckfieber.

Darunter verstecken sich Palmen und Dromedar. Foto: Silvia Buss