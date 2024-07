Kunst im ÖR Thomas Wojciechowicz Thomas Wojciechowicz: Hier wird aus „Brammen“ Kunst

Saarbrücken · Für manche Kunstwerke muss man nicht in Museen oder Galerien. Es genügt ein kleiner Spaziergang durch die Stadt und man entdeckt Skulpturen, Reliefs und andere Werke. Solche Kunst im öffentlichen Raum stellen wir in unserer Reihe vor. Heute eine Arbeit von Thomas Wojciechowicz, für die man in die Schule gehen muss.

23.07.2024 , 16:35 Uhr

30 Jahre alt ist die Plastik, die Thomas Wojciechowicz fürs Berufsbildungszentrum II in Malstatt entworfen hat. Foto: Iris Maria Maurer

Von Nicole Baronsky-Ottmann