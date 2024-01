Kunst im öffentlichen Raum Wer hinschaut, sieht „Die Träne einer Hure“

Saarbrücken · Manchmal geht man vorbei an etwas ganz Vertrautem und nimmt gar nicht mehr wahr, dass da ein Kunstwerk steht. Kunst im öffentlichen Raum kann in ihrem Umfeld quasi verschwimmen. Aber wenn dann wie am St. Johanner Markt das Umfeld geändert wird, fällt plötzlich auch die Kunst in diesem neuen Rahmen wieder auf. Und man entdeckt Überraschendes.

30.01.2024 , 16:54 Uhr

Endlich von Pollern und Begrenzungen befreit: Die Skulpturengruppe mit acht Steinen (Grauer Granit) von Paul Schneider entstand im Rahmen des Bildhauersymposion 1978 und steht nun dank der Erweiterung der Fußgängerzone frei. Foto: Iris Maria Maurer

Von Nicole Baronsky-Ottmann

Als die Fußgängerzone am St. Johanner Markt im letzten Jahr erweitert wurde, wurden die unterschiedlichsten Poller und Fahrbahnbegrenzungen abgebaut. Davon profitieren die Skulpturen, die während des internationalen Bildhauersymposions 1978 für den Markt geschaffen wurden, die jetzt freier stehen und daher besser zur Wirkung kommen.