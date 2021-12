Kunst im öffentlichen Raum : Max Mertz vor dem Hauptzollamt

Saarbrücken Es gibt Kunst, die nicht im Museum steht. Kunst, die man quasi im Vorübergehen, beim Stadtbummel erleben kann. In unserer Reihe zur Kunst im öffentlichen Raum stellen wir solche Kunstwerke und ihre Schöpferinnen und Schöpfer vor.

Immer wieder gelang es dem 1912 in Homburg geborenen Künstler, dass seine Skulpturen nicht nur als Objekte wirken, sondern dass auch der umgebende Raum in diese Plastiken miteinbezogen wurde. Der umgebende Raum, dessen Gestaltung, Tiefe und Illusion, ist immer Teil der künstlerischen Auseinandersetzung von Max Mertz. Denn plastisches Arbeiten war für Max Mertz keine Frage der Spontaneität oder von Emotionen, sondern eine geistige Aufgabe. In seinen individuellen Bildfindungen spielt er häufig mit Vordergründen und Hintergründen, seine mal geometrischen, mal organischen Formen legt er übereinander, lässt Einblicke, Ausschnitte und Durchblicke zu.

Max Mertz, der die Kunst- und Gewerbeschule in Saarbrücken besuchte und Malerei an der Akademie der Bildenden Künste in Dresden studierte, hinterließ viele Kunstwerke im Öffentlichen Raum von Saarbrücken. So stammen auch die Brunnenskulptur „Phönix“ vor der Sparkasse am Rathausplatz, die Gestaltung der Fassaden der Grundschule Am Ordensgut oder die Skulptur „Der Mantel“, gleich neben dem Haupteingang des Klinikums Saarbrücken, von ihm. Der Träger des Albert-Weisgerber-Preises und des Kunstpreises des Saarlandes verstarb im Jahr 1981 in Saarbrücken.