Kundgebung zum 7. Oktober 250 Menschen solidarisieren sich in Saarbrücken mit Israel

Am ersten Jahrestag des Angriffs der Terrororganisation Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 wurde in Saarbrücken an das Massaker und an die Opfer erinnert. Mit der Gedenkkundgebung, die um 18 Uhr auf dem Landwehrplatz begann, wurde ein Zeichen der Solidarität mit Israel und Jüdinnen und Juden weltweit gesetzt. Nach Polizeiangaben nahmen 250 Menschen daran teil, viele schwenkten israelische Flaggen.