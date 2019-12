Preisverleihung : Über Lyoner und Maggi schreibt er keine Lieder

Preisverleihung im Schloss-Festsaal. Regionalverbandsdirektor Peter Gillo (links) überreichte die Urkunde an Manuel Sattler. Foto: Iris Maria Maurer

Saarbrücken Manuel Sattler singt zwar Mundart, aber ohne Klischee. Jetzt bekam er dafür den Kulturpreis Musik des Regionalverbandes.

Manuel Sattler hat den mit 2000 Euro dotierten Kulturpreis für Musik 2019 des Regionalverbands Saarbrücken erhalten. Während eines Festaktes im Saarbrücker Schloss überreichte Regionalverbandsdirektor Peter Gillo am Mittwoch die Urkunde und ein Präsent.

Sattler, der in Saarbrücken lebt und arbeitet, singt in „akzentfreiem Saarbrigger Platt“ und hat inzwischen vier Alben veröffentlicht. Eine Kostprobe seiner musikalischen Ergüsse gab er während der Feier mit „Kartoffelsalat“, einem seiner liebsten Liebeslieder aus der Kategorie „...es sei doch schön gewesen, wenn sie vorbeigekommen wäre...“.

Sattler singt nicht über Lyoner und Maggi. Das sei ihm zu klischeebeladen, meint er. Lieber erzählt er über den Mars, für den er sich wünscht, dass die Menschen ihn in Ruhe lassen. Oder über die Vorweihnachtszeit, wenn Obdachlose mit blinkenden Weihnachtskappen am Sankt Johanner Markt sitzen. Auch seine Schulzeit beschäftigt ihn in dem Song „L’école“ immer noch.