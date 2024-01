Kulturausschuss zu Stadtbibliothek und Bildungswerkstatt Malstatt Kulturausschuss: Von tollen Angeboten und dem dafür benötigten Geld

Zwei Orte der Bildung und der kulturellen Bildung waren diesmal Thema in Sitzung des städtischen Kulturausschusses. Zuerst hatte Stadtbibliotheksleiter Philipp Braun das Wort. Die Saarbrücker Stadtbibliothek feiert in diesem Jahr ihr 100jähriges Bestehen. In einem Jubiläumsjahr macht man sich auf ein besonders üppiges Veranstaltungsangebot gefasst. Doch lässt sich die Vielzahl der regelmäßigen Veranstaltungen der Bibliothek eigentlich noch steigern? Leiter Philipp Braun hatte die druckfrischen Veranstaltungsbroschüren für das erste Quartal von Januar bis April 2024 mitgebracht. „In der Stadtbibliothek ist immer was los. Tolle Veranstaltungen für jedes Alter, wie Bilderbuchkino, Robotik-Workshops, ein Lernmarathon, Tauschbörsen, Gesundheits-Vorträge und vieles mehr warten auf Sie“, so schreiben Oberbürgermeister Uwe Conradt und Kulturdezernentin Sabine Dengel darin im gemeinsamen Vorwort.