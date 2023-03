Ellen Philipp, Leiterin des Kultur- und Lesetreffs Dudweiler, in der Kinder- und Jugendbuchabteilung (Kinderbücher unten, Jugendbücher die Wendeltreppe hoch). In diesem Monat will Ellen Philipp Kindern Tierbücher näherbringen und hat die Kinderbuchabteilung liebevoll mit Plüschaffen dekoriert. Foto: Silvia Buss