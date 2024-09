Nach zwei Umzügen „Viele verlieren ein Stück Heimat“ – Punk-Kultkneipe in Saarbrücken schließt

Doch vorerst geht es noch eine unbestimmte Zeit weiter für das Horst. „Es wird noch ein paar einzelne Konzerte und Veranstaltungen geben, aber dann war es das leider auch schon“, heißt es in dem Post weiter. So steht zum Beispiel am Freitag, 13. September, ein Konzert der Stuttgarter Band Bees Made Honey In The Vein Tree an, die Psychedelic Rock mit Doom-Metal mischt. Für Mittwoch, 2. Oktober, ist „BrutalGeschrei“ geplant – ein passend benannter Abend mit Hardcore-Punk von TFB, Burt, Scherbenschädel und Pestilent Piss. Am Samstag, 5. Oktober, stehen Metalcore von The End Is Fancy, We Changed Our Name und Inherit The Ashes an.