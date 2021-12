Design Bazaar der Kunsthochschule im Weltkulturerbe : In diesem Jahr haben sie sich einen Ast gemacht

Das Ast-Motiv zieht sich in diesem Jahr durch die meisten Arbeiten beim Design Bazaar, auch auf den Gläsern und Schachteln von Lilli Sprunck taucht es auf. Foto: Lilli Sprunck.

Völklingen/Saarbrücken Er gehört zum Originellsten, was in der Vorweihnachtszeit hierzulande im Angebot ist. Im Design Bazaar der Hochschule der Bildenden Künste Saar (HBK) findet man außergewöhnliche Geschenk-Ideen von jungen Künstlerinnen und Künstlern. Dieses Jahr ist aber einiges anders.

Seit 26 Jahren schon gibt es alljährlich im Dezember einen nicht mehr so ganz geheimen Geheimtipp für Leute, die gern originelle Geschenke mögen. Studierende der Hochschule der Bildenden Künste Saar produzieren in kleiner Stückzahl ganz unterschiedliche, sehr individuelle Produkte, die dann vor Weihnachten zum Verkauf angeboten werden. Statt Massenproduktion gibt es beim Design Bazaar liebevoll gestaltete Designobjekte.

Bisher fand der Design Bazaar in verschiedenen leer stehenden Läden rund um den St. Johanner Markt statt. In diesem Jahr ist alles anders. Erstmals verlassen die jungen Gestalterinnen und Gestalter die Landeshauptstadt und bauen ihren Bazaar in Völklingen auf. Im Weltkulturerbe, im Future Lab 2 in der Erzhalle der Völklinger Hütte – ein Ort, in dem spekulative Zukünfte gestalterisch erforscht werden.

Aber ganz verlässt der Bazaar die Landeshauptstadt dann doch nicht. Auch Saarbrücken bleibt Austragungsort, denn auch vor dem „Atelier Altes Thonet“ in der Türkenstraße 3 darf an zwei Tagen – am heutigen Dienstag, 14., und 24. Dezember – gestöbert, entdeckt und eingekauft werden.

Prof. Andreas Brandolini, der die Tradition des Design Bazaars 1995 gemeinsam mit Prof. Harald Hullmann ins Leben gerufen hatte, kehrt für das besondere Projekt an seine alte Wirkungsstätte zurück.

Zudem findet der Design Bazaar 2021 auch noch im coronakonformen hybriden Format statt. Der Online-Shop www.designbazaar.hbksaar.de ist bietet einen direkten Draht zu den Kreativen. Hier findet man originelle Kleiderhaken, Gute-Laune-T-Shirts, eigenwilligen Haarschmuck oder auch individuelle Brieföffner.

Herausforderung 2021 für die neun am Design Bazaar beteiligten Studiernden war: Mit einem einfachen Taschenmesser – dem Opinel Nr. 8 – und gesammelten Ästen sollten innovative und überraschende Produkte entstehen. Das Ergebnis sind handgefertigte Unikate mit progressivem Charakter.

Produktion, Organisation und Finanzplanung des Design Bazaars liegen vollständig in der Verantwortung der Studierenden, die hierbei mit ihren Ideen die Chance erhalten, wertvolle Erfahrungen am Markt zu sammeln. Mit dabei sind in diesem Jahr: Konstantin Diehl, Christian Dietz, Frederik Joachim, Céline Gieseler, Simon Gorzelnik, Mercedes Ruiz Gil, Tara Sachs, Lilli Sprunck und Julie Ternus.