Neue Reihe „Regionaler Sommergenuss“ : Kulinarischer Genuss mit regionalen Bioprodukten

Saarbrücken Die Premiere der Veranstaltung „Regionaler Sommergenuss“ in Saarbrücken war ein Erfolg.

Die Idee dazu sei spontan entstanden, erklärte Serviceleiter Timo Pfadenhauer: „Wir wollten noch mehr Regionalität in unsere Speisekarte bringen.“ Zusammen mit dem „Saarbrücker Kompass“, einem Online-Blog, der Sehens- und Erlebniswertes aus der Landeshauptstadt aufzeigen möchte, setzten sie die Idee um. Auf Instagram folgen dem Projekt von Gymnasiallehrer Marcel Becker und der Psychologin Victoria Hemsing inzwischen über 100 000 Nutzer. „Wir haben ein bisschen die Werbung übernommen“, erklärte Becker. Mit Erfolg: In nur drei Tagen war die Premiere ausverkauft. Während die ersten Gäste eintrudelten, liefen die Vorbereitungen bei dem fünfköpfigen Team in der Küche auf Hochtouren. Bereits am frühen Vormittag des Vortages habe man damit angefangen, sagt Luna Saraceni. Zumal das Restaurant da noch eine Hochzeits-Gesellschaft zu Gast hatte. Zuvor hatten die Küchenchefin und ihr Team das Menü schon in den Vorwochen immer wieder probe-gekocht. Denn auch für die erfahrenen Profis sei dieses auf jeden Fall „sehr aufwendig und nicht alltäglich“ – und das, obwohl im „Qu4rtier“ auch an normalen Tagen bereits auf gehobenerem Niveau gekocht werde, ergänzte Saraceni.