Künstler- und Künstlerinnenstammtisch Kuunku : Kuunku bedeutet: Da ist Kunst drin

Saarbrücken Der Künstler- und Künstlerinnenstammtisch Kuunku existiert seit zehn Jahren. Das wird jetzt mit einer Ausstellung bei der Union-Stiftung gefeiert.

Zehn Jahre ist er alt, der Künstler- und Künstlerinnenstammtisch Kuunku. 2013 haben Hannelore Spreyer und Michael Wolff ihn gegründet. Zum Geburtstag präsentiert sich Kuunku mit einer Ausstellung im Haus der Union-Stiftung in Saarbrücken (Steinstraße 10, Malstatt). Die Vernissage ist am Montag, 6.Februar, 18 Uhr.

„Die Gäste können sich zu Jazz- und Flamenco-Klängen von der Auswahl an Bildern, Fotos, Skulpturen und Objekten von ungefähr 30 internationalen Künstlern auf drei Stockwerken verzaubern lassen“, heißt es in der Ankündigung des Veranstalters. Auch informiert Kuunku an drei Ständen über unterschiedliche Aktivitäten einzelner Gruppenmitglieder und bietet Printprodukte an.