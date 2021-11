Ann-Marie Stöhr kuratiert Ausstellung im Saarländischen Künstlerhaus : Atelierbesuche in Kalifornien

Saarbrücken Eine ungewöhnliche Ausstellung wirft ungewöhnliche Schatten voraus: Im März nächsten Jahres eröffnet im Saarländischen Künstlerhaus eine Schau mit Arbeiten kalifornischer Kunstschaffender. Im Vorfeld gibt es jetzt bereits digitale Künstler-Gespräche.

Auftakt ist am 17. November, 18 Uhr, mit Anne-Marie Stöhr selbst. Es folgen Gespräche mit Ulrike Palmbach am 19. November, 18 Uhr, mit Sabine Reckewell am 1. Dezember, 16 Uhr, mit Andy Vogt am 4. Dezember, 18 Uhr und mit Blaise Rosenthal am 10. Dezember, 18 Uhr.