Hör-Bar im KuBa: Amór y muerte „Amór y muerte“: Von Liebe und Tod in der Hör-Bar

Flötistin Britta Jacobs studierte in Köln und Paris und wurde bereits mehrfach bei internationalen Wettbewerben ausgezeichnet. Schon während ihrer Ausbildung spielte sie im Rahmen der Orchesterakademie der Staatskapelle unter Daniel Barenboim an der Berliner Staatsoper die Soloflöte in zahlreichen Opernaufführungen und bei den Salzburger Festspielen. Nach ihrer Ausbildung trat sie die Stelle als stellvertretende Soloflötistin des Staatstheaters Kassel an und wechselte drei Jahre später als erste Soloflötistin zum Rundfunkorchester des SWR. In gleicher Funktion und auch als Solistin spielt sie seit 2007 mit und vor der Deutschen Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern.