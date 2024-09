Premiere von „Krieg. Stell dir vor, er wäre hier“ So nah dran ist Theater selten: Premiere von „Krieg. Stell dir vor, er wäre hier“

Eine Zuschauerin lobt die „bewegende Inszenierung“, die sie als Punktlandung sieht – in dieser „grausamen, gruseligen Zeit“, in der rigide Flüchtlingspolitik Wahlen gewinnt. „Wir kann man Widerstand entwickeln“, laute die brennende Frage, wobei „Kultur und Theater einen wichtigen Beitrag leisten“ können. Ein älterer Herr vermisst schmerzlich Handlungsoptionen im Stück. Und dann ist da die 28-Jährige Syrerin in der ersten Reihe, die mit Tränen zu kämpfen hat. „Das hat mein Gefühl stark getroffen“, ringt sie um Worte in der Sprache, die nicht ihre Muttersprache ist. Nie hätte sie gedacht, dass ein Theaterstück ihre Ängste, ihre Kriegs-Traumata, ihre Hoffnungen und Sehnsüchte und die vielen Enttäuschungen so genau wiedergeben könnte. „Sie hat gesagt, was ich denke.“