Krach um Buslinie 107 in Saarbrücken Sonntags zum Totobad? Oft eine Tortur – nun reagiert die Saarbahn GmbH

Es ist heiß an einem Sonntag in Saarbrücken: Viele Menschen kommen auf die Idee, sich im Totobad auf dem Schwarzenberg abzukühlen. Doch das Angebot an Bussen an Sonntagen entspricht nicht der Nachfrage. SZ-Leser berichten, dass nur die Linie 107 bis zum Wendekreis am Ende der Scheidter Straße fährt, wo es von der Haltestelle „Ende Rotenbühl“ noch etwa 400 Meter bergan zu Fuß zum Schwarzenbergbad geht.