Krach um Buslinie 107 in Saarbrücken Sonntags zum Totobad? Oft eine Tortur – nun reagiert die Saarbahn GmbH

Die Linie 106, die ebenfalls ab Rathaus an Wochentagen die Badegäste den Rotenbühl hinauf kutschiert, fährt an Sonntagen nicht. „Sie machen sich keinen Begriff, was an der Haltestelle Rathaus an Sonntagen los ist“, sagt eine SZ-Leserin, die selbst im Rathaus arbeitet und deshalb ihren Namen nicht in der Zeitung lesen will. Es herrsche an der Haltestelle oft ein chaotisches Gedränge, weil so viele Menschen in den 107er Bus steigen wollten, der auch nur stündlich Richtung Totobad fährt.