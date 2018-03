später lesen Tipps für Ehrenamtliche Kostenloser Kurs für Flüchtlingshelfer Teilen

Die Einrichtung „Ehrenamtliche in der Flüchtlingsarbeit“ der Diakonie Saar lädt am Freitag, 13. April, zu einer Fortbildung ein zum Thema „Trauma und Stabilisierung in der ehrenamtlichen Flüchtlingsarbeit“. Die kostenlose Veranstaltung beginnt um 14 Uhr in der Evangelischen Familienbildungsstätte Saarbrücken, Mainzer Straße 269.