Premiere : „Selbstmord ist auch Umweltschutz“

Da! Nicolas Marchand hat jemanden auf der Leinwand entdeckt – offenbar Gott. Eine Probenszene im Garelly-Haus: Das Korso-op.Kollektiv mit Nina Schopka (vorne links) arbeitet am letzten Teil seiner Trilogie. Foto: Dingler/Sebastian Dingler

Saarbrücken Das Saarbrücker Korso-op.Kollektiv hat wieder ein viel versprechendes Stück in Arbeit. „Tristesse Royale“ bringt Texte, die sich mit Gott und der Umwelt, Sterblichkeit und dem Widerstand dagegen beschäftigen. Gespielt wird am Osthafen.

Nina Schopka steht vor einer Leinwand, die Markus Müller zeigt, der wiederum Gott darstellt. Die Schauspielerin deklamiert Sätze über die Wahrheit, die sich wiederholen und wiederholen. „Das ist doch die Wahrheit. Wer die Wahrheit nicht ertragen kann, muss ja nicht hierher kommen. Das wird man ja noch mal sagen können. So ist das nun mal. Die Wahrheit kann nicht jeder ertragen. Man wird ja noch mal die Wahrheit sagen dürfen.“

Willkommen bei einer Probe des Korso-op.Kollektivs, eines Zusammenschlusses von Schauspielerinnen, Schauspielern und anderen Kulturschaffenden, die einmal im Jahr ein Stück aufführen. Schopka ist dem Saarbrücker Theaterpublikum wohlbekannt durch ihre lange Tätigkeit am Saarländischen Staatstheater, Müller ist der Leiter der Neunkircher Kulturgesellschaft.

Info Termine von „Tristesse Royale“ Premiere von „Tristesse royale“ ist am Samstag, 26. Oktober, 19 Uhr. Das Korso-op.Kollektiv spielt diesmal im Sektor Heimat beim Silo am Saarbrücker Osthafen, An der Römerbrücke 5. Weitere Vorstellungen sind am 1., 2., 9., 10., 15., 16., 29. und 30. November und am 1., 6. und 7. Dezember, jeweils um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei, am „Austritt“ wird um eine Spende gebeten. Reservierung, Teaser und weitere Infos unter korso-op.com

„Tristesse royale“ nennt sich das neue Stück, das derzeit im alternativen Kunstzentrum Garelly-Haus in der Saarbrücker Eisenbahnstraße geprobt wird. Es ist letzter Teil einer Trilogie mit dem Thema Mensch-Maschine-Gott.

Korso-op arbeitet „immersiv“, das heißt, es gibt keine Trennung von Bühne und Publikum. Die Zuschauer sind in das Geschehen immer direkt eingebunden. Ein weiteres neusprachliches Adjektiv für die Vorgehensweise des Kollektivs lautet: „site-specific“. Das bedeutet, dass die Stücke für einen bestimmten Ort konzipiert und dort aufgeführt werden.

Zuletzt hatte Korso-op für das Stück „Das Folgenreich“ im Saarbrücker „Bunker-Hotel“, dem Hochbunker in der Richard-Wagner-Straße, eine Hotelkulisse aufgebaut. Dieses Mal geht es an den Osthafen, in den Club Sektor Heimat. Dort werde man einen Raum im Raum bauen, so viel verrät Nina Schopka schon mal.

„Tristesse royale“ entführt das Publikum in die Szenerie eines Kongresses über „apocalyptic fears and fantasies“ (apokalyptische Ängste und Fantasien). Der Zuschauer wird zum Kongressteilnehmer und somit zum Teil des Geschehens. „Es ist die Grundverabredung, dass ich als Spieler den Zuschauer als Kongressmitglied annehmen darf“, erklärt Schauspieler Nicolas Marchand.

Er rät den Besuchern das Spielangebot auch anzunehmen. Sonst wäre das, wie wenn sich ein Besucher in einem modernen Museum die Augen zuhielte, meint Markus Müller.

Es ist allerdings nicht so, dass Korso-op zum Mitmachen auffordert – es ist jedem Besucher selbst überlassen. „Beim Folgenreich etwa sagten manche, sie seien kurz davor gewesen einzuschreiten, es sei kaum mehr auszuhalten gewesen, aber sie wollten uns ja nicht den Abend kaputtmachen“, erzählt Nina Schopka. „Dieses Dabeisein ergibt so ein Flirren, das finden die Zuschauer super. Und wenn die doch eingreifen, ist das übrigens völlig okay, dann improvisieren wir damit“, meint sie weiter.

Zwölf Aufführungen von „Tristesse Royale“ sind geplant, das Ensemble geht davon aus, dass wie in den letzten Jahren jede Vorstellung ausverkauft sein wird. Zumal der Eintritt frei sein wird – beim „Austritt“ wird allerdings um eine Spende gebeten.

Wie gehabt macht auch das xm:lab der Kunsthochschule mit. Beim letzten Mal scannten die Kunststudierenden das schönste Lächeln jedes Besuchers, jeder Besucherin ein. Das Ergebnis bestimmte dann den Getränkepreis und führte dadurch zu interessanten (Selbst-)Erfahrungen.

Thematisch dreht sich „Tristesse Royale“ im weitesten Sinne um Gott. Wichtig sei das Thema Vergänglichkeit, aber auch die Rebellion dagegen, meint Nina Schopka. „Es ist die Frage nach der Wirklichkeit, ob wir sie wirklich so akzeptieren müssen, wie sie ist. Sowohl metaphysisch wie politisch wird das Unmögliche als Möglichkeit ausgerufen. Da kann Theater weitergehen als Fridays for Future.“

Die Texte stammen zum Teil vom Autor Wolfgang Lotz, zum Teil sind es Collagen aus Interviews oder Talkshows. Die können dann auch mal von radikalen Umweltbewegungen stammen wie Voluntary Human Extinction Movement oder der Church of Euthanasia, beide setzen sich fürs Aussterben der Menschheit ein.

Schopka dazu: „Die These ist, dass Selbstmord auch Umweltschutz sein kann. Das hat natürlich ein theatralisches Potenzial. Das ist krass, man muss lachen, aber auf der anderen Seite: Ganz verkehrt ist es nicht, wenn man sich anschaut, was die Menschheit so treibt.“