Konzert in der Deutschherrnkapelle Tobias Naumann: Aus Dänemark zu Gast in der alten Heimat

Das Netzwerk „Gute Nachbarschaft“ Alt-Saarbrücken lädt am 15. August um 17 Uhr zu einem besonderen Konzert in die Alt-Saarbrücker Deutschherrnkapelle (Pfählerstr. 2) ein. Tobias Naumann, geboren und aufgewachsen in Alt-Saarbrücken mit Studium der Kirchenmusik in Saarbrücken und Frankfurt/Main ist mit seiner Frau Yulianna Bawarska-Naumann 2022 nach Dänemark ausgewandert. Sie sind als Organistin und Organist im dänischen Kirchendienst tätig und geben zahlreiche Orgel- und Klavierkonzerte. Jetzt kommen sie für ein Konzert zurück in die alte Heimat. Und spielen damit zugleich eine Hommage an die neue.