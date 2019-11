Konzert : Konzert des Günder-Müller-Gand-Trios

Saarbrücken Das Günder-Müller-Gand-Trio spielt am Freitag, 22. November, 20 Uhr, in der Deutschherrnkapelle. Eine Mischung aus Jazz, Pop und Avantgarde steht auf dem Programm, dazu die Präsentation der neuen EP „The Dream of a Coffee Break“.

