Dieser Entwurf hat gewonnen : So soll das neue Kongresszentrum in Saarbrücken aussehen (mit Bildergalerie)

Saarbrücken Bis 2026 soll das neue Kongress- und Messezentrum in Saarbrücken fertig sein – es gilt als ein Leuchtturmprojekt von Stadt und Land. Am Mittwoch wurde der Siegerentwurf des Architektenwettbewerbs für die neue Halle in Saarbrücken vorgestellt. Ein renommiertes Büro aus Aachen machte das Rennen.