Interview mit Saarbrückens Oberbürgermeister Uwe Conradt (CDU) : Beredtes Schweigen über den Hallenstandort

Saarbrücken Wird die neue Saarlandhalle dort gebaut, wo jetzt die alte Halle steht? Noch sind das Spekulationen, denn Oberbürgermeister Uwe Conradt (CDU) will sich immer noch nicht äußern.

CONRADT Unser Ziel ist es, den Osthafen und sein Umfeld gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern weiterzuentwickeln. Wir nehmen dabei auch an den Osthafen angrenzende Areale wie die Mainzer Straße oder die Brebacher Landstraße mit in den Blick. Wir haben bereits die Bürgerbeteiligung zu einem integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzept (abgekürzt ISEK) für das Gebiet gestartet. Ein ISEK ermöglicht es, Fördermittel zu beantragen und konkrete Maßnahmen umzusetzen. Mehr als 100 Bürgerinnen und Bürger waren beim ersten digitalen Austausch Anfang Februar dabei und haben sich engagiert mit Ideen eingebracht und mitdiskutiert. Der Saarbrücker Osten ist aus meiner Sicht eines der spannendsten Gebiete, was das Entwicklungspotenzial angeht. Wir haben Flächen mit einem hohen Aufenthaltswert. Am Osthafen hat sich die Kulturszene angesiedelt, die wir weiterentwickeln wollen. Das Verfahren zum Verkauf des Rhenania-Gebäudes ist angestoßen. Mit der Entwicklung des einstigen Becolin-Geländes schlagen wir eine Brücke zum Osthafen. Über die Fortführung der Saarbahn Richtung Halberg führen wir Gespräche. Wir haben im Saarbrücker Osten aber auch das Naturschutzgebiet Daarler Wiesen, die auch für Freizeitgestaltung genutzt werden können.

Das Gelände der einstigen Farbenfabrik Becolin wird urbanes Gebiet. Als solches werden seit 2017 Gebiete ausgewiesen, in denen Wohnen und Gewerbe möglich gemacht wird. Derzeit beschäftigt sich die Stadt mit der Änderung des Bebauungsplanes, der das ermöglichen soll. Die Gebäude sind allerdings schon seit fünf Jahren abgerissen. Warum dauert das so lang?

CONRADT Wir haben ja schon in der ersten Welle der Pandemie einen Zukunftsstab einberufen und die Frage gestellt, was diese Stadt braucht. Damals wussten wir offen gesagt nicht, dass wir es noch mit so vielen weiteren Wellen zu tun haben werden. Wir haben die Verwaltung weiterlaufen lassen und das Krisenmanagement etabliert. Für uns war immer klar, dass wir schnell reagieren mussten. Im Bereich der Gesundheit, aber auch in den Bereichen Wirtschaft und Soziales. Das reichte von Masken für Obdachlose bis hin zu Aufstellflächen für Schausteller. Pandemie-Management war auch nötig bei diesen Fragen: Findet eine Kirmes statt? Findet der Weihnachtsmarkt statt? Und es ging darum, Veranstaltungen zu organisieren, die sicher waren für die Besucher. Ich nenne als Beispiel mal „Die Muschel rockt“ im Deutsch-Französischen Garten. Aus den Erfahrungen der Pandemie heraus wollen wir für diese Stadt jetzt von kurzfristiger Hilfe über mittelfristige Hilfe bis hin zu langfristiger Hilfe Konzepte entwickeln. Lebensqualität ist für uns ein ganz zentraler Begriff. Daraus leitet sich dann ab Wohnen, Arbeiten, aber auch Aufenthaltsqualität in der Stadt. Dazu zählt natürlich auch die Qualität des Fahrradverkehrs, aber auch Themen wie beispielsweise Food-Sharing spielen mit rein. Aber auch mehr Raum zu schaffen für Fußgänger. Oder zu sagen: Wir brauchen weniger Lärm. Es geht uns aber auch um wirtschaftliche Aspekte. Investoren brauchen Raum.