Kommentar : Politiker sind endlich aufgewacht

Tablets und schnelles Internet – das waren jahrelang Fremdworte an den meisten staatlichen Schulen. Wie viel hier im Argen liegt, haben auf einen Schlag die Corona-Pandemie und der Zwang, zuhause zu lernen, offenbart.

Jetzt sollen die Schulen digitaler werden. Bundes- und Landesförderprogramme machen das möglich. Im Laufe des kommenden Jahres könnten alle Schulen im Regionalverband einen Glasfaseranschluss haben. Beim WLAN soll es ebenfalls deutliche Fortschritte in den Grundschulen und weiterführenden Schulen geben. Denn es nützt ja nichts, wenn die Schüler Tablets haben, diese aber nicht in den Schulen nutzen können, weil sie nicht ins Internet kommen. Aber bitte nicht zu früh freuen. Bis Ende 2024 soll es dauern, bis wirklich alle weiterführenden Schulen umfassend WLAN nutzen, sagt der Regionalverband. Darüber wundern muss sich keiner. Die Politiker in Bund und Land haben ja auch viel zu lange der Misere zugesehen, erst Corona hat ihnen die Augen geöffnet.