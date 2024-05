Festival Perspectives 2024 beginnt bald Perspectives-Festival: Eine Sägemehl-Sinfonie im Zirkuszelt

Von Saarbrücken kommt Kolja Huneck einfach nicht los. Schon zum vierten Mal wird der Münchner Zirkuskünstler (Jahrgang 94) mit dem Spezialgebiet Jonglage jetzt am Festival Perspectives teilnehmen. Beim ersten Mal, im Corona-Jahr 2020, hatte ihn das Festivalteam zu einer Künstlerresidenz in die Landeshauptstadt eingeladen. 2021 konnte er hier ein „Making off“-Video seines ersten Solostücks „CM_30“ vorführen. 2022 führte er es dann endlich live vor Perspectives-Publikum im Pingusson-Bau auf. Jetzt folgt der nächste, größere Aufschlag mit der „Sawdust Symphony“, zu sehen am 22. und 23. Mai im Zirkuszelt auf dem Tblisser Platz.