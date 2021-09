Corona-Ausbruch : Über ein Dutzend neue Corona-Fälle in Seniorenheim in Kleinblittersdorf

Saarbrücken Nach einem Corona-Ausbruch in einer Senioreneinrichtung in Kleinblittersdorf wurden nun weitere Infektionsfälle bekannt.

In einer Senioreneinrichtung in Kleinblittersdorf wurden am Montag in den beiden betroffenen Wohnbereichen alle Bewohner sowie Mitarbeiter komplett getestet. Durch diese PCR-Tests wurden weitere 16 positive Fälle entdeckt. „Insgesamt sind jetzt 17 Bewohnerinnen und Bewohner sowie acht Mitarbeitende positiv auf Corona getestet“, teilte ein Sprecher des Saarbrücker Gesundheitsministeriums mit. Aktuell hätten alle „nur leichte oder gar keine Symptome, keiner muss im Krankenhaus behandelt werden“.

74 neue Coronafälle

99 Personen konnten am Dienstag als geheilt aus der Quarantäne entlassen werden. Somit sind aktuell 611 Menschen im Regionalverband mit dem Coronavirus infiziert. Davon leben 346 in Saarbrücken, 107 in Völklingen, 41 in Püttlingen, 34 in Heusweiler, jeweils 27 in Riegelsberg und in Kleinblittersdorf, elf in Sulzbach, neun in Quierschied, sechs in Friedrichsthal und drei in Großrosseln.