Konzert in Saargemünd : Indische Musik und Pop-Rock im Saargemünder Terminus

Saargemünd Zwei indische Musiker, Mayukh Gangopadhyay und Suvik Datta, spielen am Freitag, 21. Juni, 21 Uhr, in der Kultur-Brasserie Terminus in Saargemünd (Avenue de la Gare, Nähe Bahnhof). Am Samstag, 22. Juni, 21 Uhr, gibt es ein Konzert der Gruppe Nour.

