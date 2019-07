Imkern : Im Einsatz für eine Natur, die Bienen gerecht wird

Saarbrücken-Klarenthal Der SZ-Ältestenrat besuchte den Bienenzuchtverein 1908 Klarenthal-Gersweiler. Ratsmitglied Heribert Bernardy informierte übers Imkern.

Heribert Bernardy ist Bienenfreund. Sein Wissen teilt er gerne: im Februar in einem Vortrag für den Ältestenrat, jetzt bei einem Ausflug in die Natur. Ein Sonntag zwischen Wald und Wiesen in Klarenthal. So saßen dann die Mitglieder des Ältestenrates statt am Konferenztisch im Pressehaus auf Holzbänken beim Bienenzuchtverein. Hier konnten sie in der Praxis erleben, was Heribert Bernardy ihnen Monate zuvor bereits erläutert hatte. Mit dabei die Vorsitzende Alexandra Kontz und ihr Mann Patrick, der fachkundig zeigte, wie es in einem Bienenstock zugeht und wie man Honig gewinnt.