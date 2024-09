Dreharbeiten des WDR in Klarenthal Sendung mit der Maus im Saarland: Wie Kindern eine Baugrube erklärt wird

Klarenthal/Völklingen · Das Team der „Sendung mit der Maus“ hat in Klarenthal gedreht. Was Maus-Moderator Johannes Büchs dabei in einer Baugrube erlebte.

19.09.2024 , 08:00 Uhr

Das Fernsehteam der ARD-Kindersendung "Die Sendung mit der Maus" dreht am Mittwoch (18.09.2024) mit dem Völklinger Tiefbauunternehmen TSG Bauunternehmung auf einer Baustelle in Klarenthal. Im Bild (v.l.): Moderator Johannes Büchs, Tim Vollmar von der TSG Bauunternehmung, Ton-Assistent Philip Born, Autor Richard Derichs, Kameramann Markus Belde und Mario Amico von der TSG Bauunternehmung. Foto: BeckerBredel

Von Jochen Rathmann