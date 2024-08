Turmfalke entpuppt sich als viel seltenere Art Tiernotruf rettet verletztem Greifvogel in Saarbrücken das Leben

Die seien, gibt der Tiernotruf an, „sehr selten“. Falco subbuteo, so der wissenschaftliche Name der Falkenart, sei ein kleiner Greifvogel, der in Europa, Asien und Afrika vorkommt. „Er ist bekannt für seine wendigen Flugkünste und seine Fähigkeit, Insekten und kleine Vögel im Flug zu jagen. Der Schutz dieser Art ist von großer Bedeutung, um die Biodiversität in unserer Region zu erhalten“, betont der Tiernotruf.