Klarenthal : 18-Jähriger greift seine Mutter mit Messer an

18-Jähriger greift seine Mutter mit Messer an

Saarbrücken/Klarenthal In Klarenthal ist ein Streit zwischen Mutter und Sohn eskaliert. Der 18-Jährige soll seine Mutter mit einem Messer angegriffen haben. Ein Sonderkommando der Polizei rückte an. Der mutmaßliche Täter konnte inzwischen festgenommen werden.

Am Montagmorgen gegen 10.30 Uhr ist eine Saarbrückerin in einem Krankenhaus vorstellig geworden. Sie wollte sich wegen einer Verletzung an der Hand behandeln lassen und sagte den Ärzten, dass ihr Sohn sie mit einem Messer verletzt habe. Diese schalteten die Polizei ein.