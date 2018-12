später lesen Einbruch Diebe stehlen 96 Gasflaschen Teilen

Bereits in der Nacht von Samstag, 17. November, auf Sonntag, 18. November, kam es in der Hauptstraße 16 in Saarbrücken-Klarenthal bei der Firma „Eisen Marx“ zu einem Einbruch. Hier wurden aus einer Gitterbox insgesamt 96 Gasflaschen unterschiedlicher Hersteller entwendet. red