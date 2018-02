später lesen Gottesdienst Ein etwas anderer Gottesdienst in Klarenthal Teilen

Twittern







„Weniger ist mehr?/!“ – mit dieser Frage/Aussage beschäftigt sich der alternative Gottesdienst am Sonntag, 25. Februar, um 11 Uhr in der evangelischen Kirche in Klarenthal, Hauptstraße 67. Beim alternativen Gottesdienst gibt es einen kreativen Teil, den die Besucher selbst mitgestalten können. Musikalisch wird der Gottesdienst von einem Singkreis und einer Band begleitet.