Imkern : Ihre Leidenschaft sind die Bienen

Klarenthal-Gersweiler Imkerin Alexandra Kontz aus Klarenthal liebt ihre 28 Bienenvölker. Bei der Honigernte hilft die ganze Familie mit.

Auf Grund ihrer Liebe zur Natur entschied sich die Mutter von zwei Kindern im Jahr 2008 einen Imker-Einstiegskurs bei der Volkshochschule in Völklingen zu besuchen. Es war der Startschuss einer ganz großen Leidenschaft und ein Glücksfall für den Bienenzuchtverein Klarenthal. „Es war von Anfang an spannend und hat mir großen Spaß gemacht. Ich habe mir viel Literatur gekauft und mit einem kleinen Bienen-Jungvolk begonnen“, sagt Kontz.

Im Jahr 2010 war die gelernte Einzelhandelskauffrau schon mit einer guten Portion Imkerwissen ausgestattet und schloss sich dem Bienenzuchtverein Klarenthal an. „Der Verein bestand damals nur noch aus drei Männern und das ausgerechnet zu dem Zeitpunkt, an dem ich meine Liebe zu den Bienen entdeckt habe. Das musste ich ändern“, sagt die 48-Jährige rückblickend. Heute hat der Bienenzuchtverein Klarenthal wieder 30 Mitglieder und von März bis Juli gibt es auf der Anlage des Vereins immer sonntags Schulungen für Jungimker und auf dem Bienenlehrpfad am alten Schwimmbad in Klarenthal können sich Spaziergänger und Wanderer über das Leben der Bienen ganz genau informieren.