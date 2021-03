Viele Betreuungsplätze fehlen im Saarbrücker Westen : Kita-Notstand: Jetzt hilft Kirchengemeinde

Oberbürgermeister Conradt hat sich wegen der Kita-Notsituation in Klarenthal in einem Brief an die Eltern gewandt. Foto: LHS/mcw

Saarbrücken Stadt präsentiert Zwischenlösung nach Wasserschaden in Klarenthal und schreibt an betroffene Eltern.

Nach dem Wasserschaden in einer Kita in Klarenthal (die SZ berichtete) hat die Stadtverwaltung am Donnerstag eine „Zwischen- und Gesamtlösung“ präsentiert. Oberbürgermeister Uwe Conradt (CDU) habe diese in einem Brief den betroffenen Eltern mitgeteilt. Nach Angaben der Stadt Saarbrücken fehlten vor dem Wasserschaden in der städtischen Kita Klarenthal in der Region Klarenthal/Gersweiler bereits 142 Kita-Plätze, „80 weitere gingen dann über Nacht verloren“.

Oberbürgermeister Uwe Conradt (CDU): „55 Kinder der beschädigten Kita haben wir kurzfristig in Burbach in der neu eröffneten städtischen Kita ‚In den Hanfgärten‘ unterbringen können. Diese Plätze müssen aber schnellstmöglich wieder freigegeben werden, um nicht die Warteliste zu blockieren. Ab dem 12. April bis August werden die übrigen Kinder der Kita Klarenthal in Pfarrräumen der evangelischen Kirchengemeinde von ihren vertrauten städtischen Erzieherinnen betreut. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren.“

Inzwischen habe die evangelische Kirchengemeinde Klarenthal als Eigentümerin des beschädigten Gebäudes die Stadt informiert, dass eine Wiederinbetriebnahme der Einrichtung zum Frühherbst wahrscheinlich sei. Conradt habe den Gebäudemanagement-Betrieb GMS beauftragt zu prüfen, ob die Verwaltung einen zusätzlichen Container neben der Kita Klarenthal aufstellen könne, um zusätzlich eine fünfte Gruppe zu schaffen. „Auch hier laufen die Planungen“, teilt Conradt mit und bedankt sich bei der Evangelischen Kirchengemeinde Gersweiler-Klarenthal.

Um die Nachfrage nach Kitaplätzen in Klarenthal und Gersweiler dauerhaft zu befriedigen, seien der Neubau einer viergruppigen Kita in der Ortsmitte von Klarenthal sowie die zusätzliche Kita „Waldwies“ in der Fennerstraße (die SZ berichtete mehrfach) geplant. Die Stadt sei in der Lage, die Planungen für eine sechsgruppige Kita Klarenthal „Waldwies“ in der Fenner Straße sofort mit dem Ausschreibungsverfahren umzusetzen. Wegen Anforderungen aus dem Bildungsministerium habe GMS aber inzwischen die Umplanung für eine siebengruppige Kita einleiten müssen. Die SZ hatte berichtet, wegen der hohen Kosten von über fünf Millionen Euro habe das Ministerium gefordert, eine Gruppe mehr einzurichten. Also müsste der Zuschussantrag neu gestellt werden.

Jetzt teilt die Stadtpressestelle mit, dass Conradt die Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) aufgefordert habe, unbürokratisch den Bau mit sechs Gruppen zu unterstützen. „Die Planänderung und das Abstimmungsverfahren kosten viel Zeit. Zudem entstehen zusätzliche kostenpflichtige Architektenleistungen.“

Bezirksbürgermeisterin Isolde Ries (SPD) erklärte, die Sofortmaßnahme höre sich erst mal gut an. Die Neubauten seien aber erst Ende 2023 und 2025 fertig. „Was machen die Eltern bis dahin? Sie benötigen jetzt einen Kitaplatz.“ Sie plädierte erneut für die „Schnellbauweise“, mit der in Heusweiler eine Grundschule erweitert werde.

Die Pressestelle weist erneut darauf hin, dass die Stadt Saarbrücken nur einer von mehr als 20 Kita-Trägern in Saarbrücken ist und 22 Einrichtungen betreibt. „Wir haben in den zurückliegenden Jahren überproportional viel für den Kita-Ausbau in Saarbrücken getan. Allein im letzten halben Jahr haben wir so viele Kita-und Krippenplätze geschaffen wie nie zuvor. Verteilt auf die neuen Kitaangebote in Ensheim, auf der Folsterhöhe und in Burbach wurden 44 Krippen- und 250 Kindergartenplätze geschaffen, plus eine Großtagespflegestelle mit weiteren 10 Krippen-Plätzen in der Stadtmitte“, erklärt der Oberbürgermeister. 2013 hatte die Stadt 1255 Kindergarten- und 223 Krippenplätze in den städtischen Einrichtungen angeboten, heute seien es 1715 Kindergartenplätze (plus 460) und 449 Krippenplätze (plus 226). Rund 90 Prozent der seither neu geschaffenen Kita- und rund 40 Prozent der neuen Krippen-Plätze habe die Stadt eingerichtet. Zum 1. April wird die Kita „Am Hof“ in Malstatt mit 50 Plätzen folgen. Beschlossen sei der Bau einer Kita in Dudweiler in der Schlachthofstraße und einer Kita in Brebach im Mühlenweg.