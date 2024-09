Saarbrücker Kirche wird 100 Jahre alt Pfarrer zuversichtlich: St. Michael bleibt ein Gotteshaus

Info

Auf Vorschlag des Landesverbands Deutscher Sinti und Roma Saarland plant die Stadt Saarbrücken ein Mahnmal für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma an der Pfarrkirche St. Michael. Der Bereich der katholischen Pfarrkirche eignet sich als Standort, da in der Kirche zwischen 1927 und 1933 Pfarrer Arnold Fortuin als Kaplan tätig war. Dieser erreichte bundesweite Bekanntheit als Seelsorger der Sinti und Roma. Fortuin kam mit Saarbrücker Familien der Sinti und Roma in Kontakt, richtete im Pfarrheim der Kirche eine Schule für sie ein und entwickelte eine enge Verbundenheit zu ihnen. Durch die entstandenen Kontakte wandten sich auch während der Zeit des Nationalsozialismus viele der von Verfolgung und Ermordung bedrohten Sinti und Roma an ihn, um Hilfe bei der Flucht ins Ausland zu erhalten, teilt die Stadt Saarbrücken mit.