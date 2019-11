Kino : Kino Achteinhalb: „Was ist Wirklichkeit?“

Saarbrücken Das Saarbrücker Kino Achteinhalb im Nauwieser Viertel hat in Zusammenarbeit mit der Universität des Saarlandes die interdisziplinäre Filmreihe „Was ist Wirklichkeit?“ konzipiert. Darin soll eine mediale und wissenschaftliche Hinterfragung unserer subjektiven Wahrnehmung stattfinden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red

Zu jeder Vorführung wird ein Fachspezialist aus den Bereichen Philosophie, Informatik, Psychoanalyse, Künstlicher Intelligenz, Filmwissenschaft, theoretischer Physik sowie der Virtuellen Realität für die wissenschaftliche Einordnung der Filme sorgen.

„Die Bandbreite der genannten Wissenschaften lässt schon erahnen, dass Film als Kunstform gleichzeitig in der Lage ist, Denkanstösse zu vermitteln, die weit über das Gesehene hinausreichen, und dennoch unterhalten kann“, heißt es dazu in der Ankündigung des Achteinhalb.

Das Kino Achteinhalb will zum Ort der Be- und Durchleuchtung der Wirklichkeit werden. Den Auftakt der Reihe macht am 13. November der Film „Total recall“ (USA 1990, Regie: Paul Verhoeven). Als Referent ist Kevin Baum vom Philosophischen Institut und Informatik der Universität des Saarlandes eingeladen.

Am 9. Dezember geht es weiter mit dem Filmklassiker „Zabriskie Point“ (USA 1969) von Michelangelo Antonioni. Als Referent ist der Filmwissenschaftler Nils Peiler (Johann Wolfgang Goethe, Universität, Frankfurt/Main) im Achteinhalb.

Im neuen Jahr, am 12. Januar, geht die Reihe weiter mit Rainer Werner Fassbinders düsterer Zukunftsvision „Welt am Draht“ (BRD 1973). Den einleitenden Vortrag wird Prof. Dr. Jörg Siekmann (DFKI, Saarbrücken) halten, einer der Initiatoren der Künstliche-Intelligenz-Forschung in Deutschland.

Über die möglichen Folgen eines dicht an der Erde vorbei fliegenden Kometen diskutieren vier befreundete Paare in dem Film „Coherence“ (USA 2013, Regie: J. W. Byrkit), als der Strom ausfällt und eine Art Anomalie im Zeit-Raum-Kontinuum auftritt. Der Film wird am 30. Januar im Achteinhalb gezeigt. Prof. Dr. Frank Wilhelm-Mauch (Theoretische Physik,Universität des Saarlandes) wird vor dem Film den einleitenden Vortrag halten.