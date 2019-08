Deutsch-Französischer Garten : Kinder durften sich im DFG austoben

Das 39. Kinderfest im DFG lockte zahlreiche Familien in die Landeshauptstadt. Die Aufnahme entstand beim Ballonspiel des SOS Kinderdorfes. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken An rund 100 verschiedenen Stationen konnten Mädchen und Jungen gestern Spaß und Spiel im Deutsch-Französchen Garten erleben. Viele Familien nahmen das Angebot an.

Die Landeshauptstadt hat auch in diesem Jahr den Deutsch-Französischen Garten (DFG) in ein großes Kinderparadies verwandelt. An mehr als 100 verschiedenen Stationen bot sie den zahlreichen kleinen Besuchern gestern die Möglichkeit, zu spielen, Sportarten auszuprobieren, zu tanzen und zu basteln. Das Kinderfest, das die Stadt zusammen mit der Unicef-Arbeitsgruppe Saarbrücken organisiert hat, ist seit 39 Jahren Tradition im Deutsch-Französischen Garten. Mit dem diesjährigen Motto des Festes, „Kinder haben Rechte“, wollten Unicef Deutschland und das Deutsche Kinderhilfswerk Bund, Länder und Kommunen dazu aufrufen, mehr Möglichkeiten zur Beteiligung von Kindern und Jugendlichen zu schaffen.