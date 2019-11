Erster Auftritt als St. Martin : Bereit für das Debüt als St. Martin

Info

Der Martinsumzug in Altenwald beginnt am Freitag, 8. November, um 17.30 Uhr an der katholischen Kirche.

Der Martinsumzug in Walpershofen steht am Montag, 11. November, auf dem Programm. Um 17 Uhr beginnt eine Andacht zum Martinstag in der evangelischen Kirche. Am Kindergarten nebenan startet gegen 17.30 Uhr der Umzug. Er führt über die Neuweiherstraße und den Feldweg in Richtung der Straße Auf dem Poss zum Festplatz hinter der Köllertalhalle. Dort ist Abschluss mit einem Martinsfeuer. Martinsbrezeln für die Kinder werden von den im Ortsrat vertretenen Parteien gespendet, sagt Ortsvorsteher Hund.